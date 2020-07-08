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Spor

Hüseyin Çimşir: ''Pes etmeyeceğiz''

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Antalyaspor beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:52
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Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Antalyaspor karşısında aldıkları 2-2 maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk yarışında pes etmeyeceklerini ifade eden Cimşir, "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu. 

Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

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