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Spor

Hüseyin Eroğlu: Bandırmaspor maçı bizim için finaldi

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 5-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Bandırmaspor maçı bizim için finaldi
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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 5-0 kazandıkları Bandırmaspor maçının ardından şu anda lider olduklarını ama önemli olanın sezon sonu şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 5-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Farklı sonuçla kazandıkları ve lider oldukları için mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, "Hava muhalefetine rağmen bizi izlemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederim. Bandırmaspor maçı bizim için finaldi. Maçın başından beri kontrol bizdeydi. Penaltı ve kırmızı karttan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İkinci devre skoru lehimize arttırdık. Mart'ta 7 maçımız olacak diyorduk. 3'ünü kayıpsız geçtik. Uzun aradan sonra Fofana, Yusuf Emre, Soner Aydoğdu, Cihan gibi oyuncuları kulandık. Rotasyon yaptık. Alternatifli bir kadromuz var ve herkesten verim almak istiyoruz. Emre Demir de bugün katkıda bulundu. Eşit maçlar sonunda lider olduk. Önemli olan sezon sonu şampiyon olmak. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacağız. Şu anda lider olduk ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz" dedi.

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