İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hüseyin Eroğlu: Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz
Spor

Hüseyin Eroğlu: Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup eden lider Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor galibiyetinin ardından, "1. Lig'e veda eden iki takımın karşılaşması oldu. Denizlispor'da 1-2 sene sonra tekrar yükselişe geçecektir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor, deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1 yendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maç zor oldu ama kazandık. 1. Lig'e veda eden iki takımın karşılaşması oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz genç oyuncularla oynadılar ve onları tebrik ederim. Bizim açımızdan baktığımızda şampiyonluğu garantiledik. Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ama ilk yarı iyi geçmedi. İkinci yarı değişiklikler ile maçın ritmini tutturduk ve skor olarak da avantaja geçtik. Bu tip maçlara hazırlanmak kolay değil. Belli bir noktadan sonra direnç de artıyor. Denizlispor büyük bir camia. Bir alt lige düştüler ama büyük camialar düştükten sonra kalkmayı bilen camialardır. Belki Denizlispor'da 1-2 sene sonra tekrar yükselişe geçecektir. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar dilerim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.