Hüseyin Eroğlu: Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor galibiyetinin ardından, "1. Lig'e veda eden iki takımın karşılaşması oldu. Denizlispor'da 1-2 sene sonra tekrar yükselişe geçecektir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor, deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1 yendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maç zor oldu ama kazandık. 1. Lig'e veda eden iki takımın karşılaşması oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz genç oyuncularla oynadılar ve onları tebrik ederim. Bizim açımızdan baktığımızda şampiyonluğu garantiledik. Formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ama ilk yarı iyi geçmedi. İkinci yarı değişiklikler ile maçın ritmini tutturduk ve skor olarak da avantaja geçtik. Bu tip maçlara hazırlanmak kolay değil. Belli bir noktadan sonra direnç de artıyor. Denizlispor büyük bir camia. Bir alt lige düştüler ama büyük camialar düştükten sonra kalkmayı bilen camialardır. Belki Denizlispor'da 1-2 sene sonra tekrar yükselişe geçecektir. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar dilerim" dedi.