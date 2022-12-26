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Spor

Hüseyin Eroğlu: İlk yarı biterken kazanmak önemliydi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 2-1 yenen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: İlk yarı biterken kazanmak önemliydi
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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yılın son maçının ardından yaptığı basın toplantısında, Adanaspor'u yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Adanaspor'u kendi sahasında 2-1 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

İlk devrenin ve yılın son maçını kazandıkları için mutlu olduğunun altını çizen Hüseyin Eroğlu, "Ligin son maçıydı. Gerçekten zorlu maçlar oynadık. Şu an maç bittiğinde kazanmamız gereken bir maçın ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Taraftarımızın önünde kazanmak, ilk yarı biterken kazanmak, tabelaya baktığınız da ikinci durumda olmak bence çok önemliydi. Bugün taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyum. Tabii ki, zor olacağını biliyorduk. İlk yarı, rakip savunmada kalmayı tercih etti. Golün gelmesi, 1-0'ken bile rakip kalabalık savunma yaparak kazanacağı toplarla etkili olmaya çalıştı. Pozisyon verdiğimiz dakikalar var. İkinci yarı rakibin üstümüze geldiği anlarda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilirdik. Sadece bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta kazandığımız için mutluyum. Bizim için 2022 yılının son maçını kazanmamız, puan sıralamasında ikinci durumda olmamız, aslında baktığımızda ikinci yarıya da çok iyi hazırlanacağımız süreç bizi bekliyor. İkinci yarıya çok iyi başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

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