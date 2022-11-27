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Spor

Hüseyin Eroğlu: İlk yarıda maçı koparma şansını yakalamıştık

Ankara Keçiörengücü beraberliği ardından konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüm” dedi.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: İlk yarıda maçı koparma şansını yakalamıştık
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Spor Toto 1.Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, "Özellikle ilk yarıda maçı koparma şansını yakalamıştık. Atabileceğimiz goller, çok net pozisyonlar vardı. Bu kadar net pozisyona girip değerlendirememek rakibi oyunda tutuyor. İkinci yarı onlar top ayağımızdayken kaptırdığımız topla penaltıdan beraberliği yakaladı. İki puanı kayıp gibi düşünüyorum. Birçok taraftarımız buraya geldi, bize destek oldu" diye konuştu.

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