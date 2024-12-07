Hüseyin Yücel açıkladı! Serdar Topraktepe takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Yücel, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR SAYESİNDE KAZANDIK!"

Siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Hüseyin Yücel "Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler! Onlar sayesinde kazandık." dedi.

"SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM"

Açıklamalarına devam eden Hüseyin Yücel "Bir parantez de Serdar Topraktepe'ye açmak istiyorum kendisine teşekkür ediyorum. Çalkantılı bir dönemde göreve geldi, umarım güzel günlerde devam edecek. Macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizim de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım. Serdar Hoca ile devam etmeyi arzu ederim ama önümüzde seçim var. Serdar Hoca kendisi bırakmadığı sürece ben onunla devam etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM, KAÇMIYORUM"

Siyah-beyazlı camiaya çağrıda bulunan Hüseyin Yücel "Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. İyisiyle kötüsüyle her şeyi bana yazın. Ancak Beşiktaş'a artık zarar verecek söylemlerden uzak duralım. Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum. Ben Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım." dedi.