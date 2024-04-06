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Spor

Hüseyin Yücel: Türkiye Kupası'na dört elle sarılacağız

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel: Türkiye Kupası'na dört elle sarılacağız
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlı futbol takımına daha fazla odaklanacaklarını belirterek, Türkiye Kupası'nı kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Yücel'in yanı sıra siyah-beyazlı kulübün asbaşkan Mete Vardar ile yönetim kurulu üyesi Burak Aslan, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında gerçekleşen buluşmada basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan yöneticiler, siyah-beyazlı ekip hakkında soruları da yanıtladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırlıklarını koyacaklarını belirten Yücel, "Desteğimizi vereceğiz. Türkiye Kupası hedefimiz var. Dört elle sarılacağız. Başka çaremiz yok. Onu gönder, bunu getir... 1-2 haftalık sürede çok pozitif de negatif de yazmaz. Mevcut takıma sarılmak lazım. Oyunculara odaklanmak gerek." ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Arat ile Hüseyin Yücel'in futbol takımıyla gerçekleştirdiği toplantıda gereken mesajları verdiğini vurgulayan Mete Vardar ise, "Hepimizin arzusu Beşiktaş'ın sportif anlamda başarılı olması. 13 Nisan'da Yılport Samsunspor ile maçımız var. İnşallah daha iyi oynayan bir takım göreceğiz. Başkanımız ve ikinci başkanımızın mesajlarını aldıklarını düşünüyoruz. Bundan sonra işimiz daha ağır. Türkiye Kupası bu sezon olmazsa olmaz. Almak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Teknik heyet ve futbolcular da bunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

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