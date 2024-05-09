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Spor

Hüsranın maliyeti 1 milyar lira! Sezonun en büyük pişmanlığı Cengiz Ünder

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder kulübün en pahalı transferleri listesine girerken performansıyla beklentinin çok altında kaldı. Eleştirilerin odağı olan milli futbolcu maliyetinin karşılığını sahada veremedi. İşte detaylar...

Takvim9 Mayıs 2024 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Hüsranın maliyeti 1 milyar lira! Sezonun en büyük pişmanlığı Cengiz Ünder
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosunda kattığı Cengiz Ünder, son haftalarda performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

TOPLAM 29M€

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği milli futbolcunun, 4 yıllık maliyeti 29 milyon euro.

MALİYETİ, PERFORMANSI

Toplam maliyeti 1 milyar lira olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, son 11 maçta sadece 1 gol attı. Cengiz'in asist katkısı da olmadı. Milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada boy gösteren Cengiz Ünder, 9 gol atarkan 3 de asist yaptı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

2019 yılında piyasa değeri 35 milyon euro olan yıldız futbolcu, 3 yıl içinde büyük düşüş yaşadı ve değeri 16 milyon euro'ya kadar indi.

SON 6 HAFTADA 63 DAKİKA

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son 6 haftada sadece 63 dakika sahada kalabildi.

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