Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosunda kattığı Cengiz Ünder, son haftalarda performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

TOPLAM 29M€

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği milli futbolcunun, 4 yıllık maliyeti 29 milyon euro.

MALİYETİ, PERFORMANSI

Toplam maliyeti 1 milyar lira olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, son 11 maçta sadece 1 gol attı. Cengiz'in asist katkısı da olmadı. Milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada boy gösteren Cengiz Ünder, 9 gol atarkan 3 de asist yaptı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

2019 yılında piyasa değeri 35 milyon euro olan yıldız futbolcu, 3 yıl içinde büyük düşüş yaşadı ve değeri 16 milyon euro'ya kadar indi.

SON 6 HAFTADA 63 DAKİKA

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son 6 haftada sadece 63 dakika sahada kalabildi.