Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosunda kattığı Cengiz Ünder, son haftalarda performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
TOPLAM 29M€
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyip transfer ettiği milli futbolcunun, 4 yıllık maliyeti 29 milyon euro.
MALİYETİ, PERFORMANSI
Toplam maliyeti 1 milyar lira olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, son 11 maçta sadece 1 gol attı. Cengiz'in asist katkısı da olmadı. Milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırdı.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada boy gösteren Cengiz Ünder, 9 gol atarkan 3 de asist yaptı.
BÜYÜK DÜŞÜŞ
2019 yılında piyasa değeri 35 milyon euro olan yıldız futbolcu, 3 yıl içinde büyük düşüş yaşadı ve değeri 16 milyon euro'ya kadar indi.
SON 6 HAFTADA 63 DAKİKA
Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son 6 haftada sadece 63 dakika sahada kalabildi.