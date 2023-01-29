Ianis Hagi Galatasaray'a mı? Hocasından açıklama geldi

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin sarı kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarına, futbolcunun kulübü Rangers'tan cevap geldi.

IANIS HAGI'NİN HOCASINDAN GALATASARAY İDDİASINA CEVAP

İskoç takımının teknik direktörü Michael Beale, 24 yaşındaki 10 numarayla ilgili transfer dedikodularının sorulması üzerine "Galatasaray Ianis Hagi'nin kalben yakın olduğu bir takım çünkü orada doğdu ve babası orada oynadı ama Ianis birkaç yıl daha Rangers'ta oynayacak. Böylece bu söylentiyi de ortadan kaldırmış olalım." ifadelerini kullandı.

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1 YIL SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Yaklaşık 1 yıldır dizinden sakat olan Hagi, dün Rangers'ın St. Johnstone'ı 2-0 yendiği lig maçında 18 dakika süre aldı ve uzun bir aradan sonra sahalara döndü.

Star Gazetesi