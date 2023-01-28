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Spor

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira piyangosu!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, teknik direktörlüğünü yaptığı Flamengo'ya Diego Rossi'yi transfer ettirmek istiyor. Brezilya ekibinin bu transfer için bütçesi ise 18.5 milyon avroyu buluyor.

Star Gazetesi28 Ocak 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Vitor Pereira piyangosu!
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Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yaptığı Flamengo, sarı lacivertli takımın Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

JOAO GOMES'TEN GELECEK PARA DIEGO ROSSI İÇİN HARCANACAK

Orta saha oyuncusu Joao Gomes'i 18.5 milyon avro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'a satmak için anlaşan Brezilya temsilcisi, bu transferden gelecek parayı Rossi için harcayacak.

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VITOR PEREIRA ÇOK İSTİYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Uruguaylı kanat hücumcusu için Flamengo yönetimi transfer çalışmalarına başladı.

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30 MAÇTA 3 GOL, 10 ASİST

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Rossi, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 30 resmi maçta 3 gol atarken, 10 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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