Galatasaray'ın eski kalecisi, Serdar Dursun'u İtalya'ya götürüyor

İtalya Serie A takımlarından Salernitana, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, gündemine Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun'u da aldı.

SALERNITANA JOVANE CABRAL İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Forvet hattını güçlendirmek isteyen İtalyan takımının önceliği Sporting Lizbon'un golcüsü Jovane Cabral. Geçen sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak geçiren Cabral, yeniden Serie A'da forma giyebilir. Salernitana'nın 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'la her konuda anlaştığı ve Cabral'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı iddia edildi.

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MORGAN DE SANCTIS'IN GOLCÜ ADAYLARINDAN BİRİSİ DE SERDAR DURSUN

Bir dönem Galatasaray'da kalecilik de yapan Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in forvet transferini yakın zamanda açıklaması beklenirken, Serie A takımının diğer alternatifinin ise Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun olduğu öğrenildi. İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre; De Sanctis, sarı lacivertli futbolcuyu da golcü adayları arasında değerlendiriyor.

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545 DAKİKADA 3 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun, sahada kaldığı 545 dakikada 3 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi