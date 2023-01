Galatasaray'da stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor.

GALATASARAY, ANDREAW GRAVILLON İLE ANLAŞTI

Fransız medyasından Le10sport'a göre Galatasaray, 24 yaşındaki Guadeloupeli stoper Andreaw Gravillon için Reims ile 3.7 milyon avro bonservis+bonus karşılığında anlaşma sağladı. L'Euipe ise haberinde "Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims'e 4.5 milyon avro teklif etti. Görüşmeler çok ilerlemiş durumda" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON AVRO

Beşiktaş da geçtiğimiz günlerde Gravillon için harekete geçmişti. Montero'nun Hamburg'a kiralanması sonrası stoper arayışlarında olan Kartal'ın Reims'e 4 milyon avro teklif ettiği iddia edilmişti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ GRAVILLON'A YARAMADI

24 yaşındaki stoper, bu sezon 15 resmi maçta oynarken, Reims'te teknik direktörlüğe Will Still'in gelmesinin ardından formasını kaybetti.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Gravillon'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Reims, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz yaz İnter'den 3 milyon avroya transfer etti.