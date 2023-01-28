Galatasaray'da stoper transferinde sıcak saatler yaşıyor.
Fransız medyasından Le10sport'a göre Galatasaray, 24 yaşındaki Guadeloupeli stoper Andreaw Gravillon için Reims ile 3.7 milyon avro bonservis+bonus karşılığında anlaşma sağladı. L'Euipe ise haberinde "Galatasaray, Andreaw Gravillon için Reims'e 4.5 milyon avro teklif etti. Görüşmeler çok ilerlemiş durumda" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş da geçtiğimiz günlerde Gravillon için harekete geçmişti. Montero'nun Hamburg'a kiralanması sonrası stoper arayışlarında olan Kartal'ın Reims'e 4 milyon avro teklif ettiği iddia edilmişti.
24 yaşındaki stoper, bu sezon 15 resmi maçta oynarken, Reims'te teknik direktörlüğe Will Still'in gelmesinin ardından formasını kaybetti.
Gravillon'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Reims, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz yaz İnter'den 3 milyon avroya transfer etti.