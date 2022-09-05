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Spor

İbrahim Öztürk Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de tarih yazdı!

Altay'ın 41 yaşındaki kaptanı İbrahim Öztürk, Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de gol atma başarısı gösteren en yaşlı futbolcu oldu

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanla tanışan Altay, az da olsa moral buldu. Ligde ilk kez son sıradan kurtulup, 18. basamağa yükselen siyah-beyazlılar, istekli futboluyla gelecek için umut verdi. Geçen hafta iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçındaki defansif oyun anlayışı nedeniyle taraftarının tepkisini çeken Altay, bu kez özellikle ikinci yarıda etkili oynayıp galibiyete yaklaşmasına rağmen fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu.

41 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Adanaspor deplasmanında Altay'ı 14. dakikada attığı kafa golüyle öne geçiren 41 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de gol atma başarısı gösteren en yaşlı futbolcu olmayı başardı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve Özgür'ün yanı sıra son kontrolleri sonrası ağrıları olan Zeki de forma giyemezken, altyapı patentli Kutay, Eren, Salih ve Yusuf ilk 11'de yer aldı. Sonradan oyuna giren Caner, Erdem, Mehmet ve Efe ile birlikte altyapıdan yetişen toplam 8 oyuncu şans buldu. Yusuf ilk kez 11'de yer alıp 78 dakika sahada kalırken, Caner ilk profesyonel maçına çıktı.

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