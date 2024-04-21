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Spor

İbrahim Üzülmez: Barış Alper bizi yıprattı

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligde Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından görüşlerini aktardı.

21 Nisan 2024 Pazar 22:08 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez: Barış Alper bizi yıprattı
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İbrahim Üzülmez: "İyi oynadık. Galatasaray'a karşı iyi hazırlandık. Birebirlerde agresif olmamız gerektiğini söyledik. 35 dakikalık süreye bakınca önemli işler yaptık. Geldiğimiz günden itibaren çok çalışarak, sıkıntıları hissettirmeyerek oyun gücü oluşturduk. Bu bizleri mutlu ediyor. Hiçbir maçta oyun olarak oyuncularım geri düşmedi, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Samsunspor'a karşı. Direnç gösteren bir takım olduk. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Tabii ki kaybediyoruz, üzülüyoruz. Yukarı çıkmaya çalıştıkça zaman zaman alternatif anlamında sıkıntılarımızdan, gol yollarındaki sıkıntılarımızdan kazanamıyoruz. 35'e kadar 0-0, biz atabilir öne geçebilirdik. 2-0 geriye düştük, 2-2 olabilirdi. Gidip gidip atamıyoruz. Atamayınca böylesine önemli bir takıma ve Barış Alper'e karşı belirleyici olabiliyor. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularımıza ne gösterdiysek saha içerisinde bunu yapmaya çalıştılar. Çok iyi geçiş oyunu oynadık. Bizim adımıza eksik olan tek şey gol, goller. Ön tarafta 3-4 tane, sonradan oyuna girenleri de önemli bir takıma karşı bu kadar mücadele verilir. Bu mücadelenin karşılığında gol atamadığınızda, defansif anlamda problemler yaşadık. Sonuçta kaybettik. Oyun olarak iyi oynadığımız bir müsabakayı kaybettik. Galatasaray'a karşı çok önemli işler yaptık." dedi.

"BASİT HATADA GOL YEDİK"

İbrahim Üzülmez, "Tabii insanlara anlatamazsın. Samsun'da iyi oynayıp, gol atamayıp kaybediyorsun. Geçen hafta Başakşehir'e olağanüstü mücadele verip 10 kişi kalınca kaybediyorsun. 35 dakika Galatasaray'ı ceza sahası içine sokmuyorsun, en ufak basit hatada gol yiyorsun. Kaybettiğiniz zaman anlatamıyorsunuz. Ben kendimle de oyuncularımla da çok gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda dirençli bir şekilde mücadele edeceğiz. Ligde kalmak için vargücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ALPER YIPRATTI"

Genç teknik adam ayrıca, "Serkan maçın en iyilerindendi. Barış Alper çok hareketli bir oyuncu. Ortaya giriyor, mevkisini değiştiriyor, boş alanda topla buluşmaya çalışıyor. Fiziksel anlamda önemli bir güce ulaştı. Bizi yıprattı. Serkan da ikili mücadelelerde her şeyini ortaya koydu. Barış Alper'e yönelirsen arkasından Icardi, Mertens, Ziyech geliyor. Çok önemli oyunculara karşı oynuyoruz. Pendikspor takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında armayı en iyi şekilde taşıdı. Kaybederken bile taraflı tarafsız herkesin olumlu görüş belirttiği bir takım olduk. Bu bizi mutlu ediyor. İstediğimiz buydu. Golleri de atsak, daha iyi yerlerde olabilsek. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşayınca sıralamada burada kalabiliyoruz." açıklamasını yaptı.

  • Pendikspor
  • İbrahim Üzülmez
  • Galatasaray maçı

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