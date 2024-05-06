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Spor

İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı." dedi.

Üzülmez, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç puana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Üzülmez, şöyle konuştu:

"İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık, mutluyuz. Bizim için 'tamam mı, devam mı' niteliğinde bir maçtı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Güzel mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. 33 puana ulaştık, daha önceki haftalarda yaşanan kayıplarımız olmasaydı, 4-5 daha fazla puana ulaşabilirdik. Alkışlanan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. İyi oynuyoruz. İyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün oyunumuzun karşılığını aldık. Son virajı iyi yapmak istiyoruz, son üç maçımız kaldı. Amacımız Pendikspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak, umarım bunu başarırız."

  • Pendikspor
  • Teknik Direktör
  • Antalyaspor maçı

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