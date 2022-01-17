İbrahim Üzülmez'den Sergen Yalçın açıklaması

DHA 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:10

Uzun dönem Beşiktaş 'ta forma giyen İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın ayrılığı ile ilgili olarak, "Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tablo Sergen hocayı da takımı da yıprattı. Ayrılık Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu. Kulübün kapıları Sergen hocaya her zaman açıktır, daha güçlü döneceğini düşünüyorum." dedi.

İbrahim Üzülmez teknik direktörlük kariyeri ile ilgili olarak," Bana ne hikmetse yapılanma içinde olan takım gelmedi. Ben başka işlere girmediğim için, anlaşılmaz adam deniyor." dedi.

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde beraber çalışan İbrahim Üzülmez, "Başkan İlhan Cavcav ile aramızı bulmuştur. Çok iyi bir kaptandı. Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

"Ömer Erdoğan Galatasaray 'ı iyi analiz etmiş, takımın sol tarafı sürekli aksadı. Van Aanholt'un değişmesi gerekirdi. Batshuayi stoperlerin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Batshuayi final vuruşlarını yapamıyor. Beşiktaş'ın ligdeki yeri Batshuayi'nin performansına bağlı. Ben Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım her şeyini özlüyorum. Trabzonspor zirveyi hakediyor, hakem kararlarının takımın iyi oyununu gölgelememesi gerekiyor. Fatih Terim'in 10-12 maç kazanamayınca eleştirilmesi normal. Morutan ve Cicaldau, Yunus Akgün kadar iş yapmadılar. İsmail Kartal şu dönemde Fenerbahçe için doğru tercih ama işi kolay değil. Mesut Özil şu an Fenerbahçe'de liderlik yapacak donanımda değil. "