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Spor

İbre ona döndü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Birçok isimle görüşen ancak bir türlü anlaşmaya varamayan yönetim, takımın son yaşadığı şampiyonlukta görevde olan Sergen Yalçın'a rotayı kırdı.

26 Aralık 2023 Salı 13:34 - Güncelleme:
İbre ona döndü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
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Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini ve arayışlarını devam ettiriyor.

SOLSKJAER VE GENESIO'DAN RET

Önceliğini Ole Gunnar Solskjaer ve Bruno Genesio'ya veren Beşiktaş, bu iki teknik direktörden olumsuz yanıt aldı.

SÖZLEŞME SÜRESİNDE TIKANDILAR

1.5 yıllığına başkan seçilen Hasan Arat, bu iki teknik adama da 1.5 yıllık teklif sundu ancak en az 3 yıllık teklif istedikleri cevabını aldı. Sözleşme süresi konusunda orta yolun bulunamaması nedeniyle görüşmeler olumsuz sonuç aldı.

NISTELROOY GERİ ÇEVİRDİ

Hollanda'da son olarak PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve 50 maçta 2.2 puan ortalaması yakalayan 47 yaşındaki Ruud van Nistelrooy da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'de çalışmak istemediğini dile getirdi ve teklifi nazikçe geri çevirdi.

ROTA SERGEN YALÇIN'A DÖNDÜ

Beşiktaş'ta bu gelişmeler üzerine rota artık tamamen Sergen Yalçın'a döndü. Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğunu belirten Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, "Sergen, Beşiktaş'ın evladıdır. Hoca adaylarının arasında Sergen de var tabii ki. İsim zikretmemem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLDU

Beşiktaş'ın başında daha önce 79 maça çıkan genç teknik adam 1.84'lük bir maç başı puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca Kara Kartal o dönem 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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