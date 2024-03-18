Galatasaray, Süper Lig'de hem içeride hem dışarıda kazanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, rakip sahada oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılıp 15 puan topladı.

Okan Buruk'un talebeleri, 11 Kasım 2023'te 2-1 yenildiği Hatay maçının ardından başlattığı yenilmezlik serisinde 18 maça ulaştı. Ayrıca sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de son 11 mücadeleden de 3 puanla ayrılıp etkili bir seri yakaladı.

9 MAÇTIR KAYIP YOKKAYİP

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile oynadığı son 12 maçta 9 galibiyet çıkardı. 2 maçı Kasımpaşa kazanırken 1 mücadele de beraberlikle sona erdi.

GERİDEN HIZLI GELİYOR!

Galatasaray, geriden gelip kazandığı puanlarla zirvedeki yerini de korudu. Cimbom geriye düştüğü 5 mücadeleden 4 galibiyetle 12 puan çıkarırken, tek kayıp ise bu sezonki tek yenilgisini aldığı Hatay maçında gerçekleşti.