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Spor

Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunun peşinde

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunu geliştirip zirvede tek kalmak için Başakşehir'in karşısına çıkacak.

Sabah23 Eylül 2023 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunun peşinde
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Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 11 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bunu başaran (Mayıs-Kasım 2011) Burak Yılmaz'ı yakaladı.

Icardi, Başakşehir filelerini sarsması halinde hem 12 maçlık seri yakalayacak hem de rekorun yeni sahibi olacak.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a toplam 18 gol attı.

Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını boş geçerken RAMS Başakşehir sınavı ile birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.

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