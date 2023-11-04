Icardi'den Fenerbahçeli taraftarlara gönderme!

Fenerbahçe taraftarının Galatasaray formasını yakmasına Icardi'den yanıt gecikmedi. Trabzonspor maçının bitmesiyle paylaşımlar yapmaya başlayan Icardi'den sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderildi.

Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

FENERBAHÇELİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray formasının yakılmasına sadece Galatasaraylı taraftarlar değil, Fenerbahçeli taraftarlar da tepki gösterdi.