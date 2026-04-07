İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6276
  • EURO
    51,8501
  • ALTIN
    6748.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Icardi'den sert çıkış: Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum

Galatasaray'da sözleşme durumu belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, hakkında çıkan iddialar ve eleştirilere sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 23:49
ABONE OL

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulüple henüz anlaşma sağlamayan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski performansından uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara ve yapılan eleştirilere sert bir tepki gösterdi.

"YARIN NE UYDURACAKLAR MERAK EDİYORUM"

"Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü kesildiğinde, ondan beslenenler açığa çıkar. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Bunun gazetecilik değil, bağımlılık olduğu çok açık. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle okuyorum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 40 kez sahaya çıkan Icardi, 15 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.