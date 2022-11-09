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  • Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı...
Spor

Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili “Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” dedi.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı...
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı, sezon başında kadrolarına kattıkları Icardi ile ilgili konuşarak, "Galatasaray'a maliyeti 750 bin avro. Takıma hızla uyum sağladı. Kulübün satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın transfer istemesi yeterli değil. Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır" ifadelerini kullandı.

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"OKAN BURUK GALATASARAY BAŞARISI İÇİN KOŞTURAN BİR KARDEŞİMİZ"

Teknik direktör Okan Buruk hakkında yapılan yorumlara da değinen Başkan Özbek, "Okan hoca, Galatasaray'a başarılar getirmiş bir futbolcuydu, şimdi de teknik adam olarak başarı için koşturan bir kardeşimiz. Taraftarlarımız, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz" diye konuştu.

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