Rangers'tan ayrılırsa Rıdvan Yılmaz'ın ilk tercihi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Devre arasında sol beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş bu mevki için kararını verdi. West Ham'dan sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Arthur Masuaku'nun performansını yetersiz bulan deneyimli çalıştırıcının sezon başında İskoç ekibi Rangers'a bonservisiyle transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını talep etti.

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TEKLİFE SICAK SAKIYOR

Van Bronckhorst'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta düzenli olarak forma giyemeyen ve Hırvat yıldız Borna Barisic ile girdiği rekabette geride kalan genç sol bekin de Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

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ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ OLUR

Milli futbolcu için Trabzonspor ve Galatasaray'ın devrede olduğu ama Rıdvan'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihinin Beşiktaş olacağı belirtildi. Bu sezon Rangers ile 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan,1 asistle oynadı. Yıldız oyuncu sezon başında 6 milyon 250 bin avro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı İskoç ekibinin yolunu tutmuştu.