Icardi'nin bonservisi Yunus Akgün'den

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, bu defa genç yıldızını İngiltere'ye ihraç etti.

Sarı kırmızılıların genç yeteneği Yunus Akgün, dün Championship ekibi Leicester City'ye imza atmak üzere Ada'ya gitti.

23 yaşındaki oyuncu, Leicester City'de 25 maça çıkarsa 10 euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.

ICARDI'NİN PARASI YUNUS'TAN

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'yi PSG'den 10 milyon euroya satın alan Galatasaray, böylece Arjantinli yıldızın bonservis bedelini Yunus'tan çıkarmış olacak.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Yunus Akgün bu transferle Galatasaray'ın da tarihine geçti. Daha önce 13 milyon euroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan ile 11 milyon euroya Stuttgart'a giden Ozan Kabak'tan sonra Galatasaray'ın altyapısından yetişerek en yüksek bedelle transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

MONTELLA TAVSİYE ETTİ

Yunus'un transferinde Adana Demirspor'daki hocası Vincenzo Montella büyük rol oynadı. Leicester'ın hocası Enzo Maresca'ya Yunus'u ısrarla tavsiye eden İtalyan teknik adam "Pişman olmazsınız" deyince Molde maçı öncesi transfer kararı alındı. Yunus da Molde maçında hem penaltı kazandırıp hem de asist yaparak maça damga vurdu.

ICARDI TUTAMADI

Mauro Icardi, Molde maçının sonrasında Yunus Akgün'ün takımda kalması yönünde teknik direktör Okan Buruk'a görüş bildirdi. Yunus'la iyi bir uyum yakaladığını söyleyen Icardi'nin çabası, daha önce yapılan anlaşma sebebiyle sonuçsuz kaldı.