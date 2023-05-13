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Spor

Igor Tudor: Alexis Sanchez hemen hemen Messi seviyesinde bir oyuncu

Marsilya'nın başarılı teknik direktörü Igor Tudor, 34 yaşındaki deneyimli forvet Alexis Sanchez hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
Igor Tudor: Alexis Sanchez hemen hemen Messi seviyesinde bir oyuncu
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Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan Alexis Sanchez ile ilgili konuştu.

Tudor yaptığı açıklamada, "O bizim için kilit bir oyuncu. Alexis Sanchezli Marsilya var. Bir de onsuz Marsilya var. Bizim için çok önemli, çok başka bir bir seviye. Çok alçakgönüllü biri." dedi.

Şilili yıldıza övgülerini sürdüren Tudor, "O, hemen hemen Messi, Ronaldo, Haaland ve Mbappe gibi oyuncuların seviyesinde. Sanchez yeri doldurulamaz bir yıldız." ifadelerini kullandı.

ALEXİS SANCHEZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı forvet Alexis Sanchez bu sezon Marsilya forması ile çıktığı 40 resmi maçta 17 gol ve 2 asist kaydetti.

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