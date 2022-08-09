Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'da hazırlık döneminin ardından yeni sezonun da olaylı geçmesi muhtemel. Geçen sezonu PSG'nin ardından lig ikincisi olarak tamamlayan Fransız kulübü başarılı bir yıl geçirmişti. Ancak teknik direktör Jorge Sampaoli, yeni sezon yapılanmasında ve transferlerde geç kalındığını belirterek görevi bırakmış, Arjantinli hocanın yerine Igor Tudor gelmişti.

TUDOR, ÖNCE GUENDOUZİ VE PAYET İLE TARTIŞTI

Tudor'un işbaşı yapmasıyla Marsilya'da atmosfer olumsuz anlamda çok değişmiş ve Hırvat teknik adam, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet gibi takımın önemli oyuncularıyla çatışma içine girmişti.

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Ligue 1'in ilk haftasında Reims karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle Marsilya'da gerilim yatışmış gibi görünse de Fransız basınında çıkan haberlere göre; Igor Tudor ile anlaşmazlığa düşme sırası Cengiz Ünder'e gelmiş gibi görünüyor. Ancak bu kez sorun biraz daha ileri boyutta çünkü Türk futbolcu, Tudor'a potansiyelini göstermekte zorlanıyor.

TUDOR İLE CENGİZ'İN İLİŞKİSİ İYİ DEĞİL

Hırvat hocayla 3'lü defansa geçiş yapan Marsilya'nın yaz kampında bek pozisyonunda görev verilen 25 yaşındaki futbolcu bu durumdan pek hoşnut değil. Fransız basını Ünder ile Tudor arasındaki ilişkinin iyi olmadığını ve Marsilya yönetiminin Türk futbolcuyla yollarını ayırabileceğini iddia ediyor.

CENGİZ ÜNDER GÖNDERİLEBİLİR

Marsilya Başkanı Pablo Longoria ve Sportif Direktör Javier Ribalta, Cengiz Ünder'in satışı konusunda henüz özel bir hamle içine girmiş değil ancak cazip bir teklif gelmesi durumunda Türk futbolcunun gönderilebileceği ileri sürülüyor.

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BAŞKAN DA TUDOR'UN ARKASINDA

Başkan Longoria geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kulüpte bir hiyerarşi olduğunu hatırlatarak "Önce yönetim sonra teknik direktör ve daha sonra oyuncular geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Longoria bu açıklamayla Tudor'un arkasında durduğunu belli etmişti.

Star Gazetesi