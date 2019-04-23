İki kupayı istiyorum

ASLAN’DA keyifler yerinde... Başakşehir’in Çaykur Rize’ye puan kaybetmesi sonrasında liderle arasındaki puan farkını 3’e indiren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularından çifte şampiyonluk istedi. Zor günlerden geçerek bugünlere ulaştıklarını belirten Terim, “Önce Yeni Malatyaspor’u kupada eleyip finale çıkmamız lazım. Geçen sene kupada yarı finalde yaşadığımız hüsranı bir kez daha tatmak istemiyorum” diyerek oyuncularını yarınki Malatya deplasmanı öncesinde uyardı.

ARTIK BÜTÜN MAÇLARIMIZ FİNAL

Finale çıktıkları takdirde kupa ve ligde önlerinde çifte şampiyonluk için 6 maç kalacağını işaret eden Fatih Terim, “Bunların hepsini kazanabilecek güçteyiz. Bundan önce böyle durumları defalarca yaşadık ve başardık. Yine aynı başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyorum. Herkesten gücünün üzerine çıkmasını bekliyorum. Malatya deplasmanıyla birlikte zorlu bir periyot bizi bekliyor. Maçların tümünü kazanıp Mayıs ayında bizi sürekli destekleyen taraftarımızı sevince boğalım” dediği öğrenildi.