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Spor

İki yıldızı için servet istedi! Galatasaray'a 45 milyon euroluk piyango

Kadrosuna kattığı yıldızlar ses getiren Galatasaray şimdide oyuncu satışları büyük gelirler elde etmenin peşinde. Sarı kırmızılı ekip, Avrupa'dan önemli talipleri olan iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson'ın transferinden dev bir gelir kazanmayı amaçlıyor. İşte detaylar...

Türkiye10 Mart 2024 Pazar 12:46 - Güncelleme:
İki yıldızı için servet istedi! Galatasaray'a 45 milyon euroluk piyango
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Ara transfer döneminde Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson'a çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez ikilisi olan iki oyuncuya da İspanya ve İtalya'dan yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

BURUK FORMAYI ALMAYACAK

Geçtiğimiz aylarda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez gölgesinde kalan ve moralsiz olduğu gözlemlenen Nelsson, yeniden form tutarak ilk 11'e güçlü dönmüştü. Danimarkalı stoperin performansından memnun olan Buruk'un, kalan 9 haftada kendisinden formayı almayacağı konuşuluyor.

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Galatasaray, Nelsson için en az 20 milyon euro gelir hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda Danimarkalı yıldızın ayrılmasına izin verecek.

JOKER ADAM BARIŞ ALPER'E İLGİ BÜYÜK

Okan Buruk'un sol bek, sağ bek, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında oynattığı Barış Alper Yılmaz, joker kimliği ile ön plana çıkmıştı.

AYRILMA İHTİMALİ VAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın EURO 2024 kadrosuna çağırması beklenen Barış'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS

Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Barış için istenen bonservisin 20 - 25 milyon euro arasında olduğu iddia edildi.

ÜST DÜZEY TAKIMLARLA GÖRÜŞME

Bu sezon 45 resmi maça çıkan milli oyuncu, 4 gol ve 7 asist katkısında bulundu. Sezon sonunda Barış ve Nelsson için üst düzey takımlarının temsilcilerinin İstanbul'a gelerek yüz yüze transfer görüşmeleri yapması bekleniyor.

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