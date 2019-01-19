İkisi de Aslan

ARA transfere Rodrigues ve Ozan Kabak’ı satarak damga vuran Galatasaray, bombaları patlatmak için geri sayıma geçti. Guangzhou Evegrande ile sözleşmesi bugün bitecek olan Alan’ı en geç Pazartesi günü Türkiye’ye getirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Swansea City’de forma giyen Wilfried Bony’nin transferinde de mutlu sona ulaştığı ortaya çıktı.

BBC: BONY, GALATASARAY’DA

Ada’nın saygın yayın kuruluşu BBC’de yer alan “Galatasaray, Swansea’nin golcüsü Bony ile ilgileniyor” başlıklı haberin ardından İngilizler’den de açıklama geldi. Swansea’nin menajeri Graham Potter’ın “Bony ile ilgili tekliflere açığız” ifadesini kullanması Cim-Bom’un transferi bitirdiği şeklinde yorumlandı