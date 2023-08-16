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Spor

İlgi kağıdı gönderildi! Sevilla'dan Uğurcan Çakır hamlesi

Gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan milli kaleci Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan çıktı. La Liga ekibi Sevilla, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için kulübe ilgi kağıdı gönderdi. İşte detaylar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
İlgi kağıdı gönderildi! Sevilla'dan Uğurcan Çakır hamlesi
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Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sevilla, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

İLGİ KAĞIDI GÖNDERİLDİ

Fransa'nın Nantes kulübünün yaptığı resmi tekliften sonra İspanyol kulübü Sevilla, Uğurcan Çakır için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.

Sevilla'nın kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan'a satmak üzere olduğu için kaleci arayışlarını sürdürüyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

27 yaşındaki kaleci, Trabzonspor ile bu zamana dek 204 resmi maçta forma giydi. Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 59 maçta kalesini gole kapattı.

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