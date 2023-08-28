İlhami Siraçhan Nas için Galatasaray'a 2 teklif birden

Galatasaray'ın Ankaraspor'dan kadrosuna kattığı Siraçhan Nas için Sarı-Kırmızılı kulübe teklif geldi.

2 KULÜPTEN TEKLİF GELDİ

Genç oyuncu için Ümraniyespor ile Çorum FK devrede. TFF 1. Lig takımı Çorum FK ve Ümraniyespor, Galatasaray'a İlhami Siraçhan Nas için kiralama teklifi yaptı. Çorum FK, İlhami Siraçhan'ın transferinde bir adım önde.

SİRAÇHAN NAS KİMDİR?

İlhami Siraçhan Nas, 20 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da doğdu. 2. Lig'de 69 maça çıkmış olan Siraçhan, Kariyeri boyunca 95 resmi maçta süre aldı.

Genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki Siraçhan Nas, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğludur. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.