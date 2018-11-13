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İlhan Mansız ile Sarper Çetinkaya yumruk yumruğa kavga etti

LİG ve Avrupa’da 8 maça çıkan Siyah-Beyazlılar 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Tek galibiyeti Rizespor’a karşı alan Kartal, Konya ve Genk’le de berabere kaldı.

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BEŞİKTAŞ’TAKİ huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı. İddialara göre Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İkili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı. Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı.

(Akşam)

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