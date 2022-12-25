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Spor

İlhan Palut: Beklediğimizi sahada alamadık

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA25 Aralık 2022 Pazar 20:34 - Güncelleme:
İlhan Palut: Beklediğimizi sahada alamadık
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, puan kaybından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça kazanma hedefiyle çıktıklarını belirten Palut, "İlk maçların zor olacağının, Alanyaspor'un da kolay bir rakip olmadığının bilincindeydik. Tam istediğimiz gibi başlayamasak da, bir penaltı golüyle öne geçtik." dedi.

Palut, Alanyaspor'un gol yedikten sonra oyun disiplininden kopabilen bir takım olduğunu ama rakibi yeteri kadar zorlayamadıklarını dile getirdi.

Gol yedikten sonra oyunu dengelediklerini ve topa sahip olmaya başladıklarını aktaran Palut, "Burada maalesef bir kontra gölüyle ikinci golü yedik. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. Oyuncularım bir şekilde maçı çevirmek için çabaladı ve yeniden penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Geri kalan kısa sürede, iki takım içinde artık blokların koptuğu, iki takımın da her an gol atabileceği bir duruma geçildi. Beklediğimizi sahada alamadık. Daha iyi olmalıyız. Taraftarımızı üç puanla sevindirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Palut, maçlarda oynanmayan sürenin bir şekilde tamamlanması taraftarı olduğunu ama oyuncu değişiklikleri, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolleri, frikik barajlarının kurulması ve penaltı atışlarının hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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