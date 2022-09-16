İlhan Palut: Bir anlık dalgınlıkla golü yedik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, çok güzel bir maç olduğunu ifade ederek, "Seyir anlamında bence izleyenlere keyif veren bir mücadele oldu. İki takımı tebrik ederim. Kazandığı için Galatasaray'ı da tebrik ederim. Top rakipteyken iyi mücadele edeceğiz rakibe alan bırakmayacağız. Top bizdeyken özgüvenle kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız diye konuştuk. Bunları başarmaya yönelik adımlar atmadan şok golle geri düştük ama takım buna iyi reaksiyon verdi. Sahaya özgüvenle oyunumuzu koyduk. Galatasaray'ın pres denemelerini kırdık. Çok net pozisyonlar bulduk. Galatasaray'a benzer pozisyonlar vermedik. İkinci yarı top Galatasaray başladı. Bugün takım hızımız da elimizde olmayan nedenlerden istediğimiz noktada değildi. Sonuç olarak bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Kaybetmeyi hak ettik mi, asla değil." şeklinde konuştu.