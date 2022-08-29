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Spor

İlhan Palut: Biz bugün daha iyiydik

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:11 - Güncelleme:
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi 1-0 mağluğ ettikleri maç sonrası konuştu.

Genç teknik adam, "Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık orada tempoyu arttırıp orada skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik." dedi.

İlhan Palut sözlerini, "Rakibi tebrik ediyorum, yoğun bir trafikteler, Avrupa'da devam ediyorlar. Onlara da başarılar. Oyuncularım mücadelelerin karşılığı olan galibiyeti aldılar bunun için de mutluyum." sözleriyle tamamladı.

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