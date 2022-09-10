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Spor

İlhan Palut: Bugün en iyi günlerimizden birinde olduğumuzu söyleyemeyiz

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Hatayspor'u 1-0 yenen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, çok pozisyona giremeseler de üç puandan memnun olduklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ev sahibi konumunda oldukları bir maça kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçın ilk bölümüne iyi başladıklarını ve rakiplerinin ortalara doğru dengeyi sağladığını belirten Palut, şöyle konuştu:

İkinci yarının başıyla beraber tekrar oyunun kontrolünü elimize aldık. Yine çok net pozisyonlar içermeyen baskıyı kurduk ve sonuç olarak Paz'ın attığı golle öne geçtik. Bazı kontra atak fırsatları dışında kompakt takım savunmasıyla maçı bir şekilde 1-0 bitirdik. Üç puandan son derece memnunum. Bugün en iyi günlerimizden birinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Düşük tempoda oynadık, gol pozisyonuna giremedik. Yarın itibarıyla Galatasaray maçının hazırlıklarını başlayacağız.

Palut, bir gazetecinin, şimdiye kadar takımın hiç gol yememesi ve mağlubiyet almamasına yönelik sorusuna, "İyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim diye sürekli çalışıyoruz. Lige puanlarla başlamak son derece önemli." cevabını verdi.

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