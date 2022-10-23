İlhan Palut: Burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adana Demirspor berabere kalan Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda, burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Konyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Hem kadrosu hem formu hem de stat ambiyansıyla gerçek bir deplasmandı. Sakin kalıp, topa sahip olarak Adana Demirspor'un temposunu bir şekilde durdurma planıyla başladık. İlk yarı rakibin öne çıktığı anlar oldu. Pozisyon anlamında Adana Demirspor'un daha efektif olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken, zaman zaman topa da sahip olduk. Pozisyona girme açısından; bizden daha iyilerdi. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda; burada aldığımız 1 puanı, bir kazanç olarak görüyorum." diye konuştu.