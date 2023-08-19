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Spor

İlhan Palut: Daha fazla pozisyon üretmeliydik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
İlhan Palut: Daha fazla pozisyon üretmeliydik
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kırmızı karttan sonra bir kişi fazla olmamıza rağmen üretmekte, pozisyon bulmakta zorluk çektik, üretmeliydik." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk iç saha maçında iyi mücadele etmek, kazanmak için sahada yer aldıklarını, ilk bölümü iyi oynadıklarını belirtti.

İyi mücadele ettiklerine değinen Palut, "Kırmızı kart olana kadar rakibe hiç pozisyon vermedik. Son paslarda kararımız iyi değildi. İkinci yarı çok iyi başladık. Kırmızı karta kadar oyunu domino ettik. Kırmızı karttan sonra rakibimiz topun arkasına geçerek alanları kapattı. Kırmızı karttan sonra bir kişi fazla olmamıza rağmen üretmekte, pozisyon bulmakta zorluk çektik, üretmeliydik." diye konuştu.

Kapalı defansları açmak için oyuncu tiplerinin çok önemli olduğunun altını çizen Palut, "Süper Lig'de ilk maçlarını oynayan bir çok oyuncu ile mücadele ediyoruz. Onların görevlerine sadakatinden sonra derece memnunuz. Gelişim iyi gidiyor ama demek ki kazanacak kadar geliştirememişiz. Onlardan daha yüksek performanslar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Corendon Alanyaspor karşısında yeni oyuncuların puan almasının moral açısından önemli olduğunu vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Genç oyunculardan oluşan bir takımın daha öz güvenli oynaması adına puan önemli. En az dört mevkiye daha oyuncu alacağız. Mevcut oyuncularımızın mücadelelerini yok saymıyorum. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bu ligin gerçeklerine uygun bir kadro oluşturalım, gelen oyunculardan daha iyi olanlara saygı duyacağız. Gelen oyuncular, eksilen oyuncular olabilir. Süper Lig'de daha iyi işler yapmak doğru hamleler yapmak istiyoruz. Camiamız biraz daha sabırlı olsun. Günün sonunda iyi bir takım olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz."

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