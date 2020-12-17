İlhan Palut eski takımına karşı

DHA 17 Aralık 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 15:51

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bursaspor'a 5-4 mağlup olan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut da eski takımına rakip olacak. Futbolculuk ve teknik direktörlük yaşamına Hatayspor'da başlayan Palut, kendisi için önemli bir karşılaşmaya çıkacağını söyledi. Palut 1996-2002 yılları arasında kesintisiz Hatayspor forması giydi. Genç teknik adam, 2003-2005 yılları arasında Adana Demirspor'da oynayıp, 2006'da yeniden Hatayspor'a döndü. Palut, kısa bir ayrılıktan sonra 2008-2009 sezonunda yine Hatayspor'da futbolculuk kariyerini noktaladı.

Hatayspor'la bağlarını koparmayan İlhan Palut, 2016-2017 sezonunda takımın teknik direktörü oldu. Hatayspor'un dümenine 2'nci Lig'de geçen 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2017-2018'de takımı şampiyonluğa taşıdı. Hatayspor'la 2018-2019 sezonunda müthiş bir çıkış yakalayan İlhan Palut, 1'nci Lig'de takıma Play-Off finali oynattı. Hatayspor, Palut yönetiminde finalde Gaziantep Futbol Kulübü'ne penaltılar sonucu 6-4 yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü. İlhan Palut, 2019-2020 sezonu da Hatayspor'da başlayıp takım ligde liderken görevinden ayrıldı. Genç teknik adam Göztepe'nin yolunu tutarken Hatay da sezon sonu tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı.

İLHAN PALUT: HATAYSPOR'UN YAŞAMIMDA AYRI BİR YERİ VAR

Son 1.5 yıldır Göztepe’yi çalıştıran İlhan Palut, Hatayspor karşılaşmasını değerlendirdi. Palut, "Hatayspor’un benim yaşamımda ayrı bir yeri var. Elbette benim açımdan önemli bir maç olacak. Ancak biz Göztepe olarak sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Çaykur Rizespor ve Bursaspor yenilgilerini telafi edeceğiz" dedi.

Göztepe'de top koşturan sağ bek Murat Paluli ve orta saha Kubilay Sönmez de hocaları gibi Hatayspor'dan Göztepe’ye geldi. Bursaspor maçında hakemi itip direkt kırmızı kart gören, ağır ceza alması beklenen Murat, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.