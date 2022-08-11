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Spor

İlhan Palut: Hayal kırıklığına uğrattığımız insanlardan özür dileriz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Vaduz'a rövanşta 4-2 yenilerek turnuvaya veda eden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
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Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Liechtenstein temsilcisi Vaduz'a rövanşta 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası Yeşil Beyazlılar'ın teknik direktörü İlhan Palut taraftarlardan özür diledi.

Palut, "Rakibimiz, bizden daha alt düzeyde olan ama belki futbol şansının yanlarında olmasından öte daha iyi mücadele eden bir takımdı. Üzgünüz. Hayal kırıklığına uğrattığımız insanlardan özür dileriz." dedi.

Maçı değerlendiren genç teknik adam, "Maça golle başladık ancak üst üste basit goller yedik." diyen Palut, "Bir şeye dayandırabileceğim bir skor değil. Bizim alt seviyemiz ancak çok iyi mücadele eden bir takıma elendik. Konyaspor camiasından ben takımım adına özür diliyorum. Kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Bu oyuncularla birçok mücadeleden başarıyla ayrıldık. Futbolun bizim adımıza kötü günüydü. Bugün mü bunu yaşamalıydık? Zamanı mıydı? Asla değildi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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