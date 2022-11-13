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Spor

İlhan Palut: Hepimizin başı sağ olsun

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Kasım 2022 Pazar 20:24 - Güncelleme:
İlhan Palut: Hepimizin başı sağ olsun
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası, "Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur." dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, bu ortamda fazla taktik konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Palut, "Soyunma odasına girer girmez başkanımız bizi yaşanılan durumdan haberdar etti. Gerçekten son derece üzücü, vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça gelince de biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum. Bu ortamda da daha fazla teknik ve taktik açından da konuşmanın kendi adıma doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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