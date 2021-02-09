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Spor

İlhan Palut, Konyaspor'da mesaiye başladı

Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, yeni takımında çalışmalara başladı.

AA09 Şubat 2021 Salı 20:17 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:17
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İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 11 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi oyuncularla saha içerisinde toplantı yaptı.

Antrenmanda, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, pas ve topla oyun çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi.

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