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Spor

İlhan Palut: Oyuncularıma kazanacak kadar oynayın dedim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut deplasmanda 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, maç öncesi oyuncularına 'kazanacak kadar oynayın' dediğini söyledi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
İlhan Palut: Oyuncularıma kazanacak kadar oynayın dedim
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Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ilk iki haftada iyi mücadele ettiklerini ancak skor bulamadıklarını söyledi.

İlhan Palut, ofansif üretkenliği biraz daha artırmaları gerektiğini bildiklerinin altını çizerek, şunları belirtti:

"Trabzonspor dönem dönem etkili oldu. Ceza sahamıza çok geldiler. Dar alanda paslar ve duran toplarla etkili olduk. Üç gol bulduk. Skor avantajı bizdeyken skoru daha da artırabilirdik. Bizim için değerli bir galibiyet. Üç puan alınır, gelecek haftalarda da alınır. Genç çocukların Süper Lig'de neler yapabileceğini görmeleri lazımdı. Trabzonspor gibi bir deplasmanda 3 puan genç oyuncular ve bizim için son derece değerli oldu. İzleyenler keyif aldı. Trabzonspor taraftarı üzülmüştür ama iki takımında son dakikaya kadar bırakmadığı bir mücadele oldu."

Lige yeni oyuncularla başladıklarına vurgu yapan Palut, "Genç oyuncular öğrenmek için çabalıyor. Hepsi bir şeyler kazanmak için gözlerimizin içine bakıyor. Bizim için kazanmaktan çok daha değerli, oyuncularımızın istediklerimizi sahaya yansıtması." şeklinde konuştu.

Futbolcularla maç öncesinde konuştuğunu kaydeden Palut, şöyle devam etti:

"Kazanmak için neden Karagümrük maçını bekleyeceğiz. Neden milli aradan sonra mesajlar vereceğiz. Oyunculara, 'Kazanacak kadar oynayın, sonuç benim için önemli değil.' dedim. Kazanmaktan çok cesurca dar alanda pas yapmaları, kendilerine güvenerek her topa gelişi güzel vurmadan çıkabilmeleri benim için çok değerli. Trabzonspor stadının ambiyansı kolay değil. Önemli oyunculara karşı kazanmak önemliydi."

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