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Spor

İlhan Palut: Panikleyecek durumumuz yok

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
İlhan Palut: Panikleyecek durumumuz yok
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe üzülecekleri karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kazanmak istedikleri maçta sahadan üzgün ayrıldıklarını anlatan Palut, maçın genelinde oyununun kontrolünü tutan tarafın kendileri olduğunu vurguladı.

"PANİKLEYECEK DURUMUMUZ YOK"

Palut, Konyaspor'un net pozisyonlar yakaladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu arada rakibe de hiç pozisyon vermedik. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Evet, çok üzüldük. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi, onları üzdük. 3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok. Takımım sahada ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Bugün eksik olan skordu. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna devam edeceğiz. İnşallah hemen bir sonraki maç bunu istediğimiz skor ve puanlara da yansıtmaya çalışacağız.

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