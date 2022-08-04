İlhan Palut'tan ilk 11'de 5 değişiklik

İlhan Palut, bir önceki turda eledikleri BATE Borisov karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve kart cezalısı durumuna düşen Cikalleshi'nın yanı sıra, bağırsak enfeksiyonu geçiren Zymer Bytyqi'yi kadroya almazken, Cebrail Karayel, Robert Muric ve Endri Çekiçi'yi yedek soyundurdu. Palut, bu oyuncuların yerine Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Konrad Michalak, Amilton ve Muhammet Demir'i sahaya sürdü.

Konyaspor, Vaduz karşısına; Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton ve Muhammet Demir ilk 11'i ile çıktı.

Lihtenştayn'ın başkenti Vaduz'da oynanan maça Konyasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve stadın önemli bölümünü doldurdu.

MANGİARRATTİ'DEN 10 DEĞİŞİKLİK

Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Koper maçının kadrosunda oynattığı Goelzer haricindeki oyuncuların tamamını değiştirdi.

Mangiarratti, Konyaspor karşısına takımı; Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Hasler, Sutter ve Tunahan Çiçek 11'iyle çıkardı.

Öte yandan Vaduzlu taraftarlar da takımlarını destekledi.