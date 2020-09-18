İlhan Parlak Kayserispor'da

AA 18 Eylül 2020 Cuma 19:56 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 19:56

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."