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Spor

İlhan Parlak Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor deneyimli oyuncu İlhan Parlak'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen tecrübeli isim sarı kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 19:56 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 19:56
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Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu sarı-kırmızılı ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 33 maçta 7 gol attı.

Kayseri ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana hoş geldin İlhan Parlak." paylaşımında bulundu.

İlhan Parlak da ise yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapısından yetiştiğim, taraftarı olduğum, evime, Kayserispor'uma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu transferde başta Berna Gözbaşı başkanımız ve Bülent Bölükbaşı abim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

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