İlk 110'de 2 Türk genci var!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), henüz 23 yaşına girmemiş oyuncuların son 6 ayda artan piyasa değerlerini gözler önüne sererken çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 12 lig arasında yapılan değerlendirmede ilk 100'de 2 de Türk futbolcu kendine yer buldu.

KENAN YILDIZ 54.

Juventus'un 10 numaralı formayı teslim etmeye hazırlandığı ve sözleşme uzatmayı planladığı 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 21 milyon Euro'luk yükselişle 54'üncü olurken piyasa değeri 23 milyon Euro'ya tırmandı.

SEMİH KILIÇSOY 93.

Beşiktaş'ın parlayan yeteneği Semih Kılıçsoy da 13 milyon Euro artış sağlayarak listeye 93. basamaktan giriş yaparken toplam değeri ise 15 milyon Euro'ya yükseldi. 18 yaşındaki siyahbeyazlı oyuncu için A Milli Takım'da henüz forma giymediği notu düşüldü.

ZİRVEDE LAMINE YAMAL VAR

Listenin zirvesinde 134 milyon Euro artan Barcelona'nın 16 yaşındaki harika çocuğu Lamine Yamal yer aldı. Sıralama; Joao Neves (+73 milyon Euro), Savio Moreira (+70) , Cole Palmer (+70) ve Jorrel Hato (+63) şeklinde devam etti.