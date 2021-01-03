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Spor

İlk 11'de sürpriz isimler

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'de sıkıntılı bir periyoda girdi. Sarı-kırmızılılar zorlu ve yoğun bir fikstüre girerken birçok oyuncusunu kaybetti.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 12:30 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 12:31
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Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayıp liderliği kaptıran Galatasaray, sıkıntılı bir periyoda girdi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hem puan, hem de çok kritik oyuncularını kaybetti.

TAKIMDA EKSİK ÇOK

Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı da teknik direktör Fatih Terim ile ekibini yeni arayışlara itecek. Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor karşısında kırmızı kart gören Emre Kılınç ile sarı kart cezalısı konumuna düşen kaptan Arda Turan ve Marcao, 17'nci haftada deplasmanda Konyaspor'la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da eksikler, bu üç isimle de sınırlı değil. Feghouli, Babel ve Etebo'nun sakatlıkları hala sürüyor. 3 futbolcunun, salı günkü Konyaspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözlerinden ve yüzünden yaralanan Omar da bir süre sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 2 ay formasından uzak kalan, Trabzonspor maçıyla kadroya dahil edilen Falcao'nun, Antalyaspor mücadelesinde yine sağ üst adalesinden sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcünün Galatasaray'da kalması halinde yine uzun süre forma giyemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında yaşanan alternatifsizlik içinde Diagne'nin formsuz görüntüsü de teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

TAYLAN DÖNÜYOR

Galatasaray için yoğun maç trafiğindeki tek sevindirici haber ise Taylan'ın sarı kart cezasını tamamlayıp yeniden 11'deki yerini alacak olması. Fatih Terim, Konyaspor karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine Linnes görev yapacak. Tecrübeli hocanın, Emre Kılınç'ın yerine kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

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