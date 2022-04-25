CANLI: Beşiktaş-Kasımpaşa

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

11'LER



Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Mortadha, Muleka.