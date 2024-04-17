Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor.

SZYMANSKI'NİN YERİ DOLDURULACAK

Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski... Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.

HEDEFTEKİ İSİM PUERTAS

Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Cameron Puertas... Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Belçika basını da bu transfer girişimini doğruladı. Sebastian'ı 25'e satmaya hazırlanan F.Bahçe, Puertas için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY İDDİASI

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Puertas için girişimlerinin olduğunu doğrularken, Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti. İki kulüp, İspanyol 10 numara için yaz transfer döneminde karşı karşıya gelebilir